Cervino Open, il golf sale ad alta quota

ROMA, 27 AGO - Il golf italiano sale ad alta quota con la 4/a edizione del Cervino Open (29-31 agosto), torneo inserito nel calendario Alps Tour e Italian Pro Tour Banca Generali Private. Sul percorso del GC Cervino, uno dei più alti d'Europa (posto a 2.050 metri sul livello del mare), saranno 132 i giocatori (di cui 54 italiani), provenienti da 16 nazioni, a sfidarsi in una rassegna clou. Che si giocherà sulla distanza di 54 buche (18 al giorno, dopo le prime 36 ci sarà il taglio che lascerà in gara i primi 40 classificati e i pari merito). Il montepremi è di 40.000 euro (con prima moneta di 5.800) e il britannico James Sharp difenderà il titolo conquistato nella passata edizione. Tra gli azzurri puntano al titolo Guido Migliozzi e Andrea Saracino (già vittoriosi in stagione). L'ingresso sarà gratuito e l'evento verrà preceduto dalla Pro-Am (prevista per domani, martedì 28 agosto) che vedrà sul green 22 squadre composte da un professionista e tre dilettanti.