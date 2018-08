F1: Arrivabene, Halo è efficace

ROMA, 27 AGO - "L'episodio di ieri al via del Gran Premio ha confermato l'efficacia e l'utilità di HALO nella protezione dell'incolumità dei piloti": così il team principal della Ferrari, Maurizio Arrivabene, all'indomani del Gran Premio del Belgio, in cui diverse monoposto sono rimaste coinvolte in un incidente multiplo al via. "Credo sia giusto esprimere un ringraziamento - ha aggiunto Arrivabene riferendosi all'introduzione da quest'anno della protezione per l'abitacolo - e fare i complimenti a chi, anche vincendo certe resistenze, ha creduto e lavorato a questo progetto, a iniziare dal presidente FIA Jean Todt, al delegato federale Charlie Whiting e a tutti i tecnici e collaboratori della FIA che hanno contribuito al programma".