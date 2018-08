Tennis: Halep 1/a della Wta, Giorgi 40/a

ROMA, 27 AGO - Immutata la top ten mondiale del tennis femminile, guidata sempre da Simona Halep, alla vigilia dell'inizio degli Us Open, ultimo Slam stagionale. La 26enne romena è in vetta per la 27/a settimana consecutiva - 43esima complessiva - e ha sempre 2.086 punti di vantaggio sulla danese Caroline Wozniacki, con la statunitense Sloane Stephens sul terzo gradino del podio. Viste le distanze ridotte fra tante giocatrici, gli Us Open, con il loro ricco bottino di punti, possono ridisegnare il volto della classifica. Poche variazioni tra le azzurre: la prima è sempre Camila Giorgi che risale cinque posizioni ed è al n. 40. Alle sue spalle recupera due posti Sara Errani, n. 81. Fuori dalle top 100 risale un paio di posizioni Martina Trevisan, ora al n. 175.