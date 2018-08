Calcio: Prandelli, voglio tornare ad allenare in Italia

ROMA, 27 AGO - ''Mi piacciono le sfide, ho il fuoco dentro e sarò pronto in caso di chiamata. Voglio tornare ad allenare in Italia. Ho fatto esperienza all'estero ma non fa per me, voglio ricominciare in Italia": Cesare Prandelli, ai microfoni di "Radio Anch'io Sport" su Radio1 non nasconde la sua voglia di tornare ad allenare un club italiano. L'ex ct ha fatto il punto sul campionato dopo due giornate: ''E' un torneo interessante - sottolinea - tutte le squadre vogliono recuperare la Juve. Milan, Inter ma anche la Roma hanno fatto campagne acquisti importanti. Perché l'Inter non ingrana? Bisogna chiederlo a Spalletti. Ieri nel primo tempo sono stati perfetti, non si capisce perché non abbiano continuato nella ripresa. La Fiorentina potrebbe essere la squadra rivelazione. La Spal? E' una squadra molto quadrata, equilibrata. E' bello vedere una provinciale in testa". (ANSA).