Zanardi, felice per risultato a mia età

MISANO ADRIATICO (RIMINI), 27 AGO - "Il quinto posto è il premio di questo intero weekend. Sono molto felice di aver raggiunto questo risultato alla mia età, non avrò molte altre occasioni per festeggiare risultati di gara come questo". E' il commento di Alex Zanardi, dopo la gara-2 di ieri sera nel Dtm a Misano. Per il campione paralimpico, ritornato al volante di una Bmw, senza protesi, è stato un nuovo debutto, soddisfacente e emozionante: "Ero molto veloce in pista e non sapevo che fare quando piloti più lenti continuavano a comparire davanti a me", ha scherzato. "Seriamente - ha aggiunto - sono molto grato che Bmw Motorsport mi abbia dato questa opportunità. Hanno sempre creduto che ce la potessi fare. Questa fiducia è un grande dono e sono felice di essere stato capace di ripagarla. Grazie mille anche alla famiglia del Dtm, per avermi accolto a braccia aperte. Questo weekend conserverà sempre un posto nel mio cuore. Mi ci sono voluti 51 anni per fare questa esperienza, ma almeno ne ho avuta la possibilità". (ANSA).