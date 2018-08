Serie A: Spal-Parma 1-0

ROMA, 26 AGO - Spal batte Parma 1-0 nell'anticipo domenicale della seconda giornata di serie A, disputato al Dall'Ara di Bologna. Un successo firmato da Antenucci con bel tiro al volo all'inizio della ripresa e che, dopo il successo nell'esordio sul Bologna, mantiene la squadra di Ferrara in testa alla classifica insieme con Juventus e Napoli. Prima sconfitta in A per i gialloblù, dopo il pareggio 2-2 a Udine.