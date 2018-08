Moto:Petrucci, Abbiamo deciso noi piloti

ROMA, 26 AGO - "Ci sono state delle telefonate tra noi piloti per discutere la situazione - ha fatto sapere il pilota Ducati Pramac - alla fine questa decisione probabilmente è la scelta più saggia, siamo fatti tutti di pelle e ossa, abbiamo provato da stamattina a correre, ma è stato un disastro. Alcuni team si sono rifiutati di spostare la gara a domani, quindi è stato deciso di non correre: il problema non e' stata la pioggia, che qui e' ricorrente, ma il rifacimento dell'asfalto che è stato un flop". Così Danilo Petrucci commenta con Sky l'annullamento del Gp di Silverstone, 12mo appuntamento del motomondiale. "Mi sarebbe piaciuto aspettare per provare a correre, ma le condizioni non stanno migliorando - ha aggiunto - Onestamente sono triste perché non si corre, ma penso anche a Rabat (il pilota caduto ieri e finito in ospedale con diverse fratture, ndr) che si è fatto male in qualifica".