F1: Arrivabene, Vettel martello

ROMA, 26 AGO - "Martello". Così il team principal della Ferrari, Maurizio Arrivabene, si è complimentato via radio con Sebastian Vettel per la vittoria a Spa, la sua 52/a in carriera in Formula 1. "Se ieri hanno definito Hamilton mago della pioggia, noi siamo i maghi dell'asciutto", ha detto poi il dirigente ai microfoni di Sky Sport, che si è detto fiducioso in vista della prossima gara, a Monza, dove, sottolinea "avremo anche il dodicesimo uomo". "Andiamo avanti convinti di noi stessi. Non cattivi ma sereni", ha detto ancora Arrivabene. "A Monza la battaglia continua ma con serenità e concentrazione. Hamilton? Ho visto che ha guardato la nostra macchina e ha detto 'magica'. possono fare tutti i controlli che vogliono...". Nel dopo gara, Hamilton parlando della velocissima Ferrari di oggi ha detto, "hanno trovato qualche trucco".