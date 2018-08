Serie B, Salernitana-Palermo 0-0

SALERNO, 25 AGO - Termina 0-0 Salernitana-Palermo nel primo turno di serie B. Ritmi bassi nel primo tempo, ma meglio i siciliani che si rendono pericolosi con Salvi, ma il portiere Micai respinge. Dieci minuti dopo è la traversa a salvare la squadra di casa: Trajkovski sfrutta un disimpegno errato di Migliorini e calcia, la palla colpisce il legno e poi la riga di porta ma non entra. La Salernitana si fa viva al 44' con un tentativo dal limite di Castiglia che termina alto. Nel secondo tempo il tecnico dei campani, Stefano Colantuono, s'innervosisce e al 15' è allontanato per proteste. Tensione anche sugli spalti, dove alcun decine di tifosi ospiti di due gruppi distinti vengono alle mani, obbligando la polizia a intervenire. La squadra di casa, spinta dai 13mila dell'Arechi, si rende pericolosa con il neo entrato Jallow che al 19' calcia alto. Al 21' Haas fallisce una buona occasione. Al 43' la Salernitana trova il gol con Bocalon che ribatte in rete una respinta del portiere rosanero ma la rete viene annullata.