Cip: Mattarella telefona a Pancalli

ROMA, 25 AGO - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha telefonato al numero uno del Comitato Italiano Paralimpico, Luca Pancalli, per esprimere "vive congratulazioni" per i risultati ottenuti in campo internazionale dal movimento Paralimpico culminati con l'ennesima giornata trionfale per l'Italia nell'atletica leggera con l'oro di Oney Tapia nel getto del peso, oltre ad esprimere "un incoraggiamento per le prossime sfide in programma". Lo fa sapere in una nota il Cip: "Siamo veramente onorati di aver ricevuto dal Presidente Mattarella un altro bellissimo segnale di amicizia e di sostegno - dichiara Luca Pancalli - In queste settimane gli atleti paralimpici hanno dimostrato orgoglio e gioia nel rappresentare il nostro Paese nel mondo raggiungendo numerosi traguardi sportivi. Il movimento paralimpico è grato al presidente per la vicinanza e le congratulazioni espresse".