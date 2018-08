Moto: gara MotoGp anticipata alle 12.30

ROMA, 25 AGO - Semaforo verde anticipato, domani, per la gara della classe MotoGp nel Gp di Gran Bretagna di motociclismo. La corsa comincerĂ alle 12.30, con un anticipo di un'ora e mezza rispetto a quanto previsto. Una decisione presa in considerazione delle previsioni meteo sfavorevoli per domani nella zona del circuito. Alle 14 prenderĂ il via la gara della Moto3 e alle 15.30 quella della Moto2.