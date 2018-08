Gp Belgio: Vettel, gran passo per gara

ROMA, 25 AGO - "Avevamo il passo per la pole position ma non lo sapremo mai, peccato". Così Sebastian Vettel, deluso dal risultato delle qualifiche, pesantemente condizionate da un acquazzone poco prima della Q3 che ha stravolto i piani dei team. "Forse potevo dare di più, ma con le nuove condizioni non abbiamo avuto un tempismo perfetto - ha detto ancora il tedesco -. C'è stata un po' di confusione nel team. Kimi è corso subito fuori, io ho trovato traffico e adesso c'è il sole...". Il tedesco è comunque ottimista per domani "Il secondo posto comunque non è male anche se il gap è ampio ma pensiamo di avere il passo per fare una grande gara".