Rugby Championship, All Blacks a valanga

ROMA, 25 AGO - La Nuova Zelanda ha battuto oggi a Auckland per 40-12 l'Australia nella seconda partita del Rugby Championship - il torneo riservato alle nazioni dell'emisfero australe - e ha conservato per il sedicesimo anno consecutivo la Bledisloe Cup, il trofeo messo in palio tra le due nazionali. Gli All Blacks avevano infatti vinto sabato scorso a Sydney per 33-13. Oggi la Nuova Zelanda è andata in meta per ben sei volte, quattro con il mediano d'apertura Beauden Barrett. Due le mete per gli australiani.