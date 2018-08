MotoGp: Gb, a Crutchlow le terze libere

ROMA, 25 AGO - Cal Crutchlow è stato il migliore nella terza sessione di prove libere in vista del Gp di Gran Bretagna, classe MotoGp, che si corre domani sul circuito di Silverstone. Il pilota britannico della LCR Honda ha fatto segnare il tempo di 2'01"866 precedendo di 27 millesimi Danilo Petrucci e di 181 millesimi l'australiano Jack Miller, entrambi su Ducati Pramac. Quinto e sesto tempo per le Yamaha dello spagnolo Maverick Vinales e di Valentino Rossi mentre Andrea Dovizioso, con la prima Ducati ufficiale, è ottavo. Il suo compagno di scuderia, lo spagnolo Jorge Lorenzo, è solo 15/o a oltre un secondo e mezzo da Crutchlow, Nono tempo per la Honda del campione del mondo e leader del Mondiale Marc Marquez. Da segnalare il settimo crono per Franco Morbidelli (EG 0,0 Marc VDS).