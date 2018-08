Atp Winston-S.,finale Medvedev-Johnson

ROMA, 25 AGO - Daniil Medvedev e Steve Johnson sono i finalisti del "Winston-Salem Open", torneo Atp 250 dotato di un montepremi di 691.415 dollari in svolgimento sui campi in cemento di Winston-Salem, in North Carolina, ultimo appuntamento per rifinire la preparazione in vista degli Us Open. In semifinale il russo ha sconfitto con un doppio 6-1 il giapponese Taro Daniel mentre lo statunitense ha battuto per 6-3 6-4 lo spagnolo Pablo Carreno Busta, vincitore dell'edizione 2016.