Golf: giocatore dell'anno, Koepka il grande favorito

ROMA, 24 AGO - Con le vittorie allo Us Open e nel PGA Championship Brooks Koepka è il grande favorito alla corsa per laurearsi giocatore dell'anno sul PGA Tour. I due successi Major hanno contribuito a portare l'americano al 2/o posto della classifica mondiale alle spalle del leader Dustin Johnson. Stagione super per il 28enne di West Palm Beach, che adesso sogna un finale di stagione da incorniciare. "Può farcela", l'incoronazione di Tiger Woods, che in carriera ha conquistato per 11 volte la palma di "Player of the year". Un premio conferito per la prima volta nel 1948 dalla PGA of America, basato su un sofisticato sistema di punteggi ormai dal 1982. Koepka vuole succedere a Dustin Johnson. E il 5/o posto ottenuto nel 1° round del The Northern Trust è l'ennesima dimostrazione delle intenzioni del fuoriclasse statunitense.