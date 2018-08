Campioni 'GF motori'corrono Rally Friuli

ROMA, 24 AGO - Un altro sogno per un campione del Grande Fratello dei Motori sta per diventare realtà. Per Niccolò Cedrati, impiegato di Osimo (An), mai corso, e Cristian Pollini Si), avvocato di Asciano, vincitori della Categoria Over 35 della 5/a edizione di Aci Rally Italia Talent il sogno di partecipare come Pilota e Navigatore ufficiali ad un Rally di Campionato Italiano si sta per avverare. Nell'ultimo weekend di agosto parteciperanno al 54° Rally Friuli Venezia Giulia gara valida per il Campionato Italiano WRC con l'Abarth 500 R3T ufficiale, a titolo completamente gratuito. La vettura sarà gommata Yokohama, l'abbigliamento tecnico sarà fornito dalla HRX ed i caschi dalla Stilo. I 2 vincitori avranno come Tutor prima e durante tutto lo svolgimento della gara un grande Campione, Renato Travaglia. Strategica la partnership con l'Automobile Club d'Italia nella persona del suo Presidente Angelo Sticchi Damiani, mentre il form online d'iscrizione per l'edizione 2019 è in homepage sul sito www.rallyitaliatalent.it.