F1: Alonso, 'ora circus non emoziona più, per questo lascio'

"Non essere in un top team ha sicuramente pesato sulla mia decisione di lasciare la Formula 1. E' vero che c'è sempre stato un predominio di pochi team, ma una volta c'erano sempre gare con più variabili, più azione. Ora non è lo stesso. Arriva un giorno in cui non ti emozioni più: per questo io ho lasciato". Così Fernando Alonso, nella conferenza stampa in vista del Gp del Belgio, a Spa, è tornato sulla sua scelta di chiudere quest'anno la sua esperienza sulle monoposto del circus, dettata anche dal desiderio di primeggiare in altre categorie dell'automobilismo.