Nicolas, ad Udine per imparare

UDINE, 23 AGO - "Sono già contento di essere all'Udinese. Grazie per questa opportunità". Il portiere brasiliano Nicolas David Andrade, arrivato all'Udinese in prestito con diritto di riscatto dal Verona, è approdato alla corte di Velazquez "per imparare, soprattutto con i compagni di reparto di livello che ci sono e i preparatori che hanno allenato giocatori come Handanovic e Karnezis. Sono contento di poter aiutare l'Udinese", ha oggi aggiunto in occasione della sua presentazione ufficiale alla stampa alla quale ha presenziato il responsabile dell'area tecnica Daniele Pradè.