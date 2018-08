Us Open: Federer, non sono il favorito

ROMA, 23 AGO - "Sono ottimista nonostante la sconfitta in finale a Cincinnati: posso sperare in un exploit. Ma i favoriti sono Nadal e Djokovic''. così Roger Federer in una intervista al giornale svizzero Tages Anzeiger in vista degli Us Open che prenderanno il via domenica prossima. L'ultima vittoria di Federer agli Us Open manca da dieci anni dopo che lo svizzero aveva inanellato cinque successi di fila dal 2004 al 2008. ''Sono contento del livello del mio gioco, devo solo adattarmi, giocare con molta energia per sperare di riuscire a fare qualcosa di speciale. Se sono al 100% tutto è possibile''. "C'è molto da fare a New York - ha aggiunto -. In Australia sei lontano da casa e sei lì sempre con le stesse persone. A Wimbledon sei come in una bolla. Agli US Open hai il contatto con la gente, ti sposti molto. Magari vai in bei ristoranti o assisti uno spettacolo di Broadway. Ci sono belle distrazioni".