Universiadi: ok seconda nave per atleti

NAPOLI, 23 AGO - L'Anac ha dato il via libera all'Aru per il bando di gara per una seconda nave che sarà attraccata nel porto di Napoli per circa 2000 atleti per le Universiadi di Napoli 2019. Il bando di gara, si apprende dall'Aru (Agenzia Regionale Universiadi), sarà a breve pubblicato sul sito web dell'agenzia e pubblicizzata sui giornali come previsto per legge. La conclusione della procedura di gara è attesa per il mese di settembre. La seconda nave andrà a completare il villaggio atleti al Porto di Napoli che già conta sulla presenza della Msc Lirica, che si è aggiudicata il primo bando.