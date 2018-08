Addio ex pugile Cavicchi, aveva 90 anni

BOLOGNA, 23 AGO - E' morto a 90 anni l'ex pugile bolognese Francesco Cavicchi. Ne dà notizia la Federazione pugilistica italiana sul proprio sito. "Il mondo del pugilato italiano è in lutto per la scomparsa del grande pugile bolognese Francesco Cavicchi, spentosi all'età di 90 anni - scrive l'Fpi - Nella sua carriera è stato sia campione italiano che europeo dei Massimi. Quest'ultimo titolo lo conquistò il 26 giugno 1955 quando fece scattare in tutti gli italiani un moto d'orgoglio e di grande passione sportiva, battendo ai punti, dopo 15 riprese, il tedesco Heinz Neuhaus. Assisterono all'incontro nello Stadio Comunale di Bologna oltre 60mila spettatori, un record assoluto per un match di boxe a questo livello". Cordoglio è stato espresso dal presidente della Federazione Vittorio Lai e dal sindaco di Pieve di Cento, Sergio Maccagnani.