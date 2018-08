Rui, con Ancelotti meglio di anno scorso

NAPOLI, 23 AGO - "L'anno scorso non abbiamo vinto il campionato ma ci siamo andati vicini e ora vogliamo migliorare. Speriamo di continuare a crescere e se continuiamo così possiamo fare ancora meglio". Lo ha detto il terzino del Napoli Mario Rui in un'intervista a Radio Kiss Kiss Napoli. "La squadra - ha spiegato - è cresciuta nel corso degli anni da quando è arrivato Sarri. Ogni anno è sempre andato meglio, speriamo che questo possa continuare con Ancelotti, una persona umile che ci trasmette grande serenità". Sabato al San Paolo arriva il Milan: "Secondo me - dice Rui - è più forte dello scorso anno. Non hanno giocato la prima, ma abbiamo avuto la possibilità di vedere la gara col Real Madrid e abbiamo visto che è forte, una squadra con grande individualità. Ma spero che i tre punti restino a noi".