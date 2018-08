Andrea Della Valle visita la Fiorentina

FIRENZE, 23 AGO - Andrea Della Valle è arrivato a Firenze per salutare Stefano Pioli e i giocatori attesi domenica al Franchi contro il Chievo, gara che segnerà per la Fiorentina il debutto ufficiale nella nuova stagione. Il presidente onorario viola si è recato al centro sportivo intitolato a Davide Astori dove è stato accolto dai dirigenti fra i quali il club manager Antognoni, il direttore dell'area tecnica Corvino e il presidente esecutivo Cognigni. Per Della Valle sarà anche l'occasione per conoscere i nuovi acquisti, dall'attaccante Marko Pjaca al giovane portiere francese Lafont.