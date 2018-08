Moto:Crutchlow con la Honda fino al 2020

ROMA, 23 AGO - Cal Crutchlow ha prolungato il suo rapporto con la Honda HRC fino alla fine del 2020. A darne notizia la stessa casa giapponese, leader del mondiale MotoGp. Crutchlow è in sella alla Honda RC213V dal 2015, nel team satellite LCR, con il quale ha ottenuto tre vittorie nella classe regina fino ad ora, l'ultima nel GP d'Argentina, ad aprile. Pilota di grande esperienza, è impegnato anche nello sviluppo della RC213V in parallelo con i piloti ufficiali. HRC e il team LCR Honda MotoGP esprimono grande soddisfazione per le prestazioni di Crutchlow, motivo per cui le parti hanno deciso di estendere il loro accordo. "Per me è un grande onore continuare questa avventura con LCR e HRC - il commento del numero 35 - Abbiamo lavorato bene in questi anni ed è un bel successo poter proseguire questa relazione. Honda, Lucio (Cecchinello, ndr) ed il team mi hanno sempre supportato moltissimo e sono certo che in questo fine settima, importante per me, lo faranno ancora di più".