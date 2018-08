Match Woods-Mickelson il 23 novembre

ROMA, 23 AGO - Il match show tra Tiger Woods e Phil Mickelson si giocherà il 23 novembre sul green dello Shadow Creek Golf Course di Las Vegas. Il montepremi sarà di 9 milioni di dollari (e non 10 come inizialmente annunciato) e la sfida verrà trasmessa in Pay-per-view, con il prezzo ancora da determinare. L'incontro si giocherà con formula match-play, con i due player e i loro caddie che indosseranno microfoni per tutto l'arco della partita. "C'è molto interesse - le dichiarazioni di Mickelson - verso questa manifestazione. Stiamo cercando di renderla il più affascinante possibile". Le ultime buche della rassegna potrebbero giocarsi a tarda sera, con il green di Las Vegas illuminato. Uno show nello show, tra due eterni rivali che col tempo hanno appianato le loro divergenze. Ma che adesso torneranno a sfidarsi in un testa a testa tutto da vivere.