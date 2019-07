Vino e turismo gastronomico esperenziale

Doppio appuntamento, questa stasera, nel tarantino per chi ama il vino e il turismo gastronomico esperenziale.

Iniziamo da Tenuta Eméra a Lizzano, di Claudio Quarta Vignaiolo, dove prosegue il progetto QU.ALE - The Wine Democracy conlna festa della sostenibilità «Green Day». Al via alle ore 17 con la visita nei vigneti, alle 18.30 visita della cantina e a seguire la festa.

Ci sarà la consegna dell’assegno (che sfiora i 16mila euro) che sarà utilizzata dalle associazioni coinvolte per iniziative in campo ambientale e sociale, come la tutela in favore della biodiversità per la Salina dei Monaci di Torre Colimena e il progetto “Creciendo Unidos” di Amka ONLUS per la sovranità alimentare in una comunità del Guatemala.

Sempre stasera, nella masseria Casa Rossa a San Marzano, seconda anteprima del MedFestival Puglia con la cena tra i filari, su prenotazione, con ape car d’autore, musica, vino Calitro a cura del sommelier FIS Valentina Valente, esposizione di auto e di moto d’epoca del club Imperiali.