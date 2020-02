Bari, Faccia per «Bari Città di pace»

In occasione della venuta del Papa a Bari, per la prima volta in Europa, ci sarà il concerto «Bari Città di pace» con Odino Faccia sabato 29 febbraio 2020 alle ore 21 al Teatroteam in via Giustina Rocca a Bari.

Il grande cantante argentino Odino Faccia, eletto dal Vaticano Voce per La Pace Nel Mondo e candidato al Premio Nobel per la Pace 2020, si esibirà con un Orchestra di musicisti professionisti per presentare una selezione di altissimo livello musicale latino Americano, dai bolero, Milonga, tango ai classici della musica Pop internazionale fino a concludere il concerto con i Brani che il cantautore ha avuto il privilegio di incidere come unico cantante al mondo con i testi di Papa Giovanni Paolo II, Papa Francesco e Barack Obama.