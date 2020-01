Bari, tutto esaurito per Argerich & Maisky

Sold out il concerto, molto atteso, della pianista Martha Argerich e del violoncellista Mischa Maisky, in programma al teatro Petruzzelli di Bari, corso Cavour 12, giovedì 30 gennaio 2020 alle ore 20.30.

L’appuntamento rientra nella «Stagione Concertistica 2020» della Fondazione e propone un programma dedicato a Sonata n. 2, in Fa maggiore, op. 99 di Johannes Brahms, Fantasiestücke, in la minore, op. 73 di Robert Schumann e Sonata, in re minore, op. 40 di Dmitrij Šostakovič.

Info 080/975.28.10.