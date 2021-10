Francia: consumi di mozzarella superano quelli di camembert

PARIGI, 13 OTT - Per la prima volta in Francia, i consumi di mozzarella hanno superato quelli del camembert: è quanto scrive il sito internet del quotidiano Le Figaro, secondo cui, a settembre, le vendite del celebre formaggio italiano hanno superato per la prima volta quelle del formaggio simbolo della Francia, il camembert. "Mai come oggi - scrive Le Figaro - le specialità culinarie italiane sono state apprezzate nel mondo, in particolare, in Francia". (ANSA).