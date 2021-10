Putin a Muratov, 'non violi la legge, il Nobel non è uno scudo'

MOSCA, 13 OTT - Vladimir Putin ha dichiarato che il Nobel per la Pace assegnato al direttore di Novaya Gazeta, Dmitri Muratov, non protegge il giornalista dal poter essere bollato come "agente straniero" se dovesse violare la legge. Lo riporta l'Afp. "Se non viola la legge russa e se non dà ragione per essere dichiarato agente straniero, non lo sarà", ha affermato Putin. Ma il presidente russo ha anche avvertito il giornalista di non provare a nascondersi dietro il Nobel "usandolo come uno scudo" per violare la legge russa e "attirare l'attenzione su di sé". (ANSA).