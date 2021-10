Sassoli, congratulazioni Weber per conferma guida gruppo Ppe

BRUXELLES, 13 OTT - "Congratulazioni Manfred Weber per la tua rielezione a presidente del gruppo del Ppe al Parlamento europeo. I miei migliori auguri per la continuazione del tuo lavoro a capo di una delle principali forze pro-Ue in questa casa". Così via Twitter il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli. (ANSA).