Usa: Corea del Nord si astenga da azioni di escalation

WASHINGTON, 12 OTT - Il consigliere per la sicurezza nazionale Usa Jake Sullivan, in un incontro con il suo collega sudcoreano Suh Hoon, ha sottolineato la necessità per la Corea del Nord di "astenersi da azioni che alzino la tensione e ha ribadito il sostegno Usa per il dialogo e la cooperazione inter-coreano". Lo rende noto la Casa Bianca. (ANSA).