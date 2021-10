La Cina al G20, rispettare sovranità e indipendenza Kabul

PECHINO, 12 OTT - Il G20 dovrebbe agire "sulla base del rispetto della sovranità, dell'indipendenza e dell'integrità territoriale dell'Afghanistan". Il ministro degli Esteri cinese Wang Yi, rappresentante speciale del presidente Xi Jinping per il G20 straordinario, ha detto che "imporre la propria ideologia agli altri", interferire negli affari interni di altri Paesi o ricorrere all'intervento militare non porterà che a continui disordini e povertà. Quattro i "suggerimenti" di Wang: aiuti contro la crisi umanitaria; percorso di sviluppo aperto e inclusivo; tolleranza zero sul terrorismo; consenso e sinergie tra vari meccanismi legati all'Afghanistan. (ANSA).