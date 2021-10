Afghanistan: Biden, impegno del G20 per lotta al terrorismo

WASHINGTON, 12 OTT - I leader del G20 riuniti sull'Afghanistan hanno ribadito il loro impegno nella lotta al terrorismo, compresa la minaccia costituita dall'Isis-K, e per garantire un passaggio sicuro per gli stranieri e gli afghani che cercano di lasciare il Paese. Lo afferma il presidente americano Joe Biden secondo quanto riporta la Casa Bianca. I leader del G20 si sono impegnati, inoltre, a garantire assistenza umanitaria direttamente agli afghani e a promuovere i diritti umani per tutti, comprese donne, bambine e minoranze, ha aggiunto il presidente sottolineando che "gli Stati Uniti restano impegnati a lavorare con la comunità internazionale per affrontare la situazione in Afghanistan e sostenere la popolazione afghana", aggiunge Biden. (ANSA).