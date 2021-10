Eruzione Canarie: la lava avanza, ordinate evacuazioni

MADRID, 12 OTT - Sono state ordinate nuove evacuazioni di persone che abitano sull'isola di La Palma (Canarie), dove è in corso l'eruzione del vulcano Cumbre Vieja. A preoccupare è l'avanzata di una nuova colata di lava, che mette in pericolo diversi nuclei abitati del comune di Los Llanos de Aridane. Secondo la radio Cadena Ser, nella zona a rischio vivono circa 1.500 persone. Le autorità non hanno ancora fornito una cifra ufficiale di nuovi sfollati. All'inizio del fenomeno eruttivo del Cumbre Vieja, avvenuto più di tre settimane fa, erano state già evacuati circa 6.000 tra isolani e turisti. (ANSA).