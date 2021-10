Afghanistan: Usa e Gb, 'minacce alla sicurezza evitate hotel'

ROMA, 11 OTT - Gli Stati Uniti e la Gran Bretagna hanno avvertito oggi i loro connazionali di evitare gli hotel in Afghanistan, a pochi giorni dall'attentato nella mosche di Kunduz rivendicato dall'Isis. "I cittadini statunitensi che si trovano presso o vicino al Serena Hotel di Kabul dovrebbero andarsene immediatamente", si legge in un nota del Dipartimento di Stato Usa che cita "minacce alla sicurezza" nell'area. "Si consiglia di non soggiornare negli hotel, in particolare a Kabul, alla luce di un maggiore rischio per la sicurezza riscontrato di recente", è stato l'avvertimento del ministero degli Esteri britannico. (ANSA).