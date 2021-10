Covid: Fauci esorta gli americani a 'godersi Halloween'

ROMA, 11 OTT - Mentre le tradizionali celebrazioni di Halloween negli Stati Uniti l'anno scorso erano state sconsigliate dalle agenzie sanitarie, quest'anno per gli americani sarà possibile godersi il tradizionale "dolcetto o scherzetto" all'aperto. Parola di Anthony S. Fauci, l'infettivologo consigliere della Casa Bianca per la pandemia di coronavirus. "Soprattutto se una persona è vaccinata, può uscire , anche perché le celebrazioni si svolgono per lo più all'aperto", ha detto il medico in un'intervista alla Cnn ieri sera. "Questo è un momento che i bambini amano". L'incoraggiamento di Fauci arriva in un momento in cui i casi di coronavirus sono in calo così come ricoveri e decessi, con la speranza che l'ondata estiva alimentata dalla variante Delta stia passando. L'infettivologo ha comunque raccomandato di essere vigili avvertendo c'è sempre il rischio di una nuova ondata. Ma comunque, ha esortato Fauci, "uscite e godetevi Halloween, così come le altre feste che verranno". (ANSA).