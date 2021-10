Putin al Movimento non allineati, cruciale per sfide di oggi

MOSCA, 11 OTT - Lo status di osservatore nel Movimento dei Paesi non allineati, ottenuto dalla Russia la scorsa estate, apre nuove opportunità d'interazione per garantire la sicurezza globale e lo sviluppo sostenibile. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin nel suo messaggio per la cerimonia del 60esimo anniversario dell'organizzazione, fondata nel 1961grazie alla spinta del presidente jugoslavo Tito. "Il Movimento salvaguarda coerentemente i principi dell'uguaglianza incondizionata di tutti gli stati, il rispetto della loro sovranità e dei loro interessi legittimi e favorisce un dialogo multilaterale costruttivo in stretta conformità con la lettera e lo spirito della Carta delle Nazioni Unite", ha sottolineato Putin. "Il nostro paese ha recentemente ottenuto lo status di osservatore nel Movimento e questo certamente apre nuove opportunità d'interazione per risolvere questioni regionali e globali essenziali e garantire la sicurezza e lo sviluppo sostenibile in tutto il mondo", ha aggiunto Putin. Il forum per il 60esimo anniversario dell'organizzazione ha riunito 105 paesi, con 43 delegazioni guidate dai ministri degli Esteri. Lo riporta la Tass. (ANSA).