Epstein: polizia Gb, niente indagini su principe Andrea

LONDRA, 11 OTT - Niente indagini sul principe Andrea, terzogenito della regina Elisabetta, da parte della polizia britannica in relazione alle sue frequentazioni con Jeffrey Epstein, il defunto miliardario americano morto in carcere a New York dopo essere stato condannato per pedofilia e per il presunto sfruttamento di ragazze messe a disposizione di amici ricchi e potenti in giro per il mondo. Lo ha deciso in queste ore Scotland Yard, stabilendo di non dover riaprire il caso nei confronti del duca di York - già archiviato in anni passati - nonostante le accuse rivolte contro di lui, e, sfociate di recente anche in una causa civile di fronte alla giustizia Usa, dalla 38enne Virginia Giuffre: una delle ex ragazze del giro di Epstein che accusa Andrea di aver approfittato sessualmente di lei almeno tre volte quando aveva appena 17 anni. Il principe ha sempre negato le contestazioni. Scotland Yard da parte sua ha fatto sapere di aver rivisto la vicenda sulla base di quanto denunciato nel giugno scorso da Giuffre ai media e di aver valutato che non ci sia materia per "intraprendere alcuna ulteriore azione" investigativa sul duca. Il caso continua del resto a imbarazzare la casa reale che proprio ieri ha lasciato trapelare sul Times un'indiscrezione stando alla quale per il principe William, secondo in linea di successione, il duca di York rappresenterebbe ormai una minaccia per la reputazione della corona. Convinzione condivisa dall'erede al trono Carlo, padre di William e fratello maggiore di Andrea, e che dovrebbe rendere definitivo l'allontanemanto di quest'ultimo (in atto dall'anno scorso) da ogni ruolo ufficiale dinastico. Le fonti citate dal Times hanno cercato anche di sfumare la ben nota predilezione della regina verso Andrea, lasciando intendere che negli ultimi tempi la stessa Elisabetta si sarebbe distaccata dal suo terzo figlio. (ANSA).