Afghanistan:Stoltenber, ritorno talebani tragedia per popolo

BRUXELLES, 11 OTT - "E' sbagliato affermare che sul ritiro in Afghanistan noi non ci siamo consultati, lo abbiamo fatto e insieme abbiamo presso delle decisioni". Lo ha detto il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg intervenendo a Lisbona alla sessione annuale dell'Assemblea parlamentare della Nato, precisando che "il ritorno dei talebani è una tragedia per il popolo afghano". (ANSA).