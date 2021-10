Repubblica ceca: il presidente Zeman in terapia intensiva

PRAGA, 10 OTT - Il presidente della Repubblica ceca Milos Zeman è in terapia intensiva. Lo ha reso noto il suo medico, dopo che stamane il capo dello stato era stato ricoverato all'ospedale militare di Praga per "complicazioni" legate al suo stato di salute (soffre di diabete e di una neuropatia delle gambe). Il medico del presidente, Miroslav Zavoral, ha spiegato di non poter ancora rendere nota la sua diagnosi. (ANSA).