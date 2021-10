Merkel, sicurezza Israele centrale per ogni governo tedesco

TEL AVIV, 10 OTT - "La sicurezza di Israele sarà sempre di importanza centrale, tema determinante di ogni governo tedesco". Lo ha detto in un incontro a Gerusalemme con il premier Naftali Bennett la cancelliera Angela Merkel che da ieri è in Israele in una visita di commiato al termine del suo mandato. Merkel doveva venire nel Paese lo scorso fine agosto ma il viaggio fu poi cancellato per la situazione creatasi con il ritiro Usa dall'Afghanistan. Merkel è stata invitata da Bennett a partecipare alla riunione oggi del governo israeliano. "A volte - ha detto Bennett - i leader fanno una profonda differenza e penso che la tua guida abbia gettato le basi per un impegno continuo della Germania per la sicurezza di Israele e lo apprezziamo molto". Tra i temi dell'incontro fra i due anche quello dell'Iran. La cancelliera visiterà poi lo Yad Vashem, il museo della Shoah. (ANSA).