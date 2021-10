Francia lancia iniziativa abolizione universale pena morte

PARIGI, 09 OTT - Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha annunciato oggi la sua volontà di "rilanciare la battaglia per l'abolizione universale" della pena di morte, organizzando un "incontro al massimo livello" per "convincere" i leader dei paesi che ancora la applicano dell'"urgenza di abolirla". Nel 40/o anniversario dell'abolizione della pena di morte in Francia, Macron ha annunciato in un discorso che "la Francia rilancerà la battaglia per l'abolizione universale" delle pena capitale, precisando che nel quadro della presidenza francese dell'Unione europea, nel primo semestre 2022, la Francia organizzerà "a Parigi con l'ONG 'Ensemble contro la peine de mort', un incontro al massimo livello per riunire le società civili degli stati che ancora applicano la pena di morte o una moratoria per convincere i loro leader dell'importanza e dell'urgenza di abolirla". (ANSA).