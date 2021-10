Francia: Marine Le Pen sbarca su TikTok con musica Maneskin

PARIGI, 09 OTT - In evidente difficoltà nei sondaggi per le presidenziali del 2022, Marine Le Pen da' l'assalto ai social e sbarca su TikTok a caccia dei voti dei giovani. Per esordire sul social più amato da adolescenti e ventenni, la leader dell'estrema destra francese sceglie il video di un bagno di folla con giovani allevatori: immagini di folle di ragazzi sorridenti che la circondano e scorci di animali nella natura, e come colonna sonora 'Beggin', uno dei brani più noti del gruppo romano dei Maneskin. La candidata, che un sondaggio in settimana ha dato in svantaggio di un punto rispetto al concorrente di estrema destra, il polemista Eric Zemmour, si rivolge poi ai giovani: "ormai potete trovarmi su TikTok, vi farò vivere i migliori momenti della mia campagna - dice - so che TikTok significa giovani, e quindi arriva al momento giusto perché ho molte proposte da farvi". (ANSA).