India, a Sabarimala ammessi 25mila pellegrini al giorno

NEW DELHI, 08 OTT - Venticinquemila fedeli al giorno, invece dei mille del 2020 saranno ammessi quest'anno al pellegrinaggio annuale al tempio di Sabarimala, in Kerala, noto per la disputa sul divieto di ingresso per le donne in età fertile. La rituale salita al monte in cima al quale si trova l'altare dedicato al dio hindu Ayappa, ritenuto "celibe" dai devoti, inizierà ai primi di novembre e durerà sessanta giorni. Dopo una riunione presieduta da Pinarayi Vijayan, governatore dello stato, le autorità hanno informato che tutti i fedeli dovranno comunque registrarsi sulla piattaforma online attiva già dal 2020, e che nessuno potrà fermarsi negli ostelli della zona. Negli ultini due mesi, il Kerala aveva registrato molti più contagi da Covid19 rispetto agli altri, attribuiti dagli esperti a problemi organizzativi e al rallentamento della vaccinazione, per la scarsità di dosi di vaccino; la situazione è migliorata nelle ultime settimane e ha consentito l'allentamento dei parte delle precedenti restrizioni. Nel 2018, con una sentenza definita storica, la Corte Suprema indiana aveva consentito l'accesso all'altare di Sabarimala anche alle donne, ma da allora poco meno di una decina di donne è riuscita ad esercitare questo diritto, cancellando una proibizione secolare. (ANSA).