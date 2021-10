Eruzione Canarie: la cenere complica i voli a Tenerife

MADRID, 08 OTT - Le emissioni di cenere del vulcano Cumbre Vieja, in eruzione a La Palma, (Canarie), sta provocando complicazioni per il traffico aereo sia su quest'isola sia a Tenerife. Lo scalo di La Palma è fermo da ieri, e nelle ultime ore varie compagnie aeree hanno dovuto cambiare i piani di alcuni voli diretti all'aeroporto di Tenerife Nord, spostandoli su Tenerife sud, riportano vari media. "Consulta la tua compagnia, soprattutto nel caso di Tenerife Nord. Alcuni voli verranno effettuati da Tenerife Sud", si legge in un tweet di Aena, la società che gestisce gli aeroporti spagnoli. (ANSA).