Cop26: von der Leyen, è momento verità per comunità globale

BRUXELLES, 07 OTT - "Il Cop26 in Glasgow sarà un momento della verità per la comunità mondiale. Biden ha già promesso di raddoppiare i contributi Usa per i Paesi in via di Sviluppo. L'Ue continuerà ad essere impegnata con il più alto livello di ambizione: l'Ue resta il più grande donatore in fatto di cambiamento climatico". Lo ha detto la presidente della commissione Ue Ursula von der Leyen intervenendo al summit europeo sugli investimenti sostenibili. Anche il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, intervenendo in video al vertice ha parlato del summit di Glasgow di novembre come di "ultima chance" per una svolta sul climate change. "Facciamo in modo che gli investimenti pubblici e privati aiutino i Paesi in via di sviluppo a raggiungere l'obiettivo delle zero emissioni. Liberiamo le potenzialità degli investimenti", ha sottolineato Guterres. (ANSA).