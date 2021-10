Tunisia: giornalisti temono perdita libertà e tutela diritti

TUNISI, 07 OTT - Il sindacato dei giornalisti tunisini (Snjt) teme un deterioramento delle libertà e dei diritti umani nel Paese ed esprime preoccupazione per l'aumento di procedimenti giudiziari nei confronti di civili davanti a tribunali militari. Il sindacato ritiene il presidente tunisino, Kais Saied, "responsabile dell'eventuale declino delle libertà pubbliche e individuali", invitandolo a onorare i suoi precedenti impegni a garantire i diritti previsti dalla Costituzione. Questi sviluppi, sottolinea il Snjt in un comunicato, "rischiano di minare le conquiste della rivoluzione, i fondamenti dello stato civile e i valori della democrazia, del pluralismo e della diversità". Inoltre, il sindacato afferma di rifiutare qualsiasi processo militare contro i civili sulla base di pubblicazioni, posizioni o espressione di opinioni, considerandolo un attacco alla democrazia e ai diritti umani e condanna le campagne di distorsione, demonizzazione e "stalking elettronico" dei dissidenti da parte di persone che si presentano come sostenitori del presidente. (ANSA).