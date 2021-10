Usa: McConnell valuta sospensione tetto debito fino a 30/11

NEW YORK, 06 OTT - Il leader dei repubblicani in Senato Mitch McConnell, potrebbe proporre di sospendere il tetto del debito fino al 30 novembre. Lo riportano i media americani citando alcune fonti. Senza un aumento o una sospensione del tetto del debito entro il 18 ottobre gli Stati Uniti rischiano il default. L'offerta di McConnell potrebbe rompere l'impasse in Congresso. (ANSA).